В Крыму прокомментировали план Лондона совершить диверсию на «Турецком потоке»

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что планируемая Великобританией совместно с Киевом диверсия на газопроводе «Турецкий поток» является варварством и пренебрежением интересами стран, зависящих от поставок российского газа. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на парламентария.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Газпром» Фото: ПАО «Газпром»

По данным ФСБ России, о которых ранее заявлял директор службы Александр Бортников, у российской стороны есть сведения о подготовке британскими и украинскими спецслужбами атак на объекты критической инфраструктуры, включая «Турецкий поток» и Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). В числе угроз названы вылазки диверсантов, атаки с использованием беспилотников, катеров и боевых пловцов.

«Киевский режим хочет перекрыть поставки, сделать Россию ненадежным поставщиком, подорвать экономическую стабильность. То, что при этом кто-то пострадает, им неинтересно. Автор этого — Британия. Им плевать, что будет с Сербией, Венгрией и Турцией»,— цитирует агентство Владимира Константинова.

Он подчеркнул, что российские спецслужбы осведомлены о «варварских и террористических планах» и должны действовать на упреждение.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Великобритания на фоне введенных санкций сделала исключение для международных нефтяных проектов с участием ЛУКОЙЛа. Согласно генеральной лицензии, опубликованной на сайте правительства Соединенного Королевства, российской компании разрешено до 14 октября 2027 года осуществлять операции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК).

Газопровод «Турецкий поток» проходит по дну Черного моря из России в Турцию. Первая его нитка обеспечивает газоснабжение турецких потребителей, вторая — стран Южной и Юго-Восточной Европы, включая Сербию, Венгрию, Грецию, Северную Македонию, Румынию и Боснию и Герцеговину. Общая мощность газопровода составляет 31,5 млрд куб. м в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года «Турецкий поток» стал единственным маршрутом поставок «Газпрома» в Европу.

Анна Гречко