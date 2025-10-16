Британия разрешила ЛУКОЙЛу работать с КТК до 2027 года на фоне санкций

Великобритания на фоне введенных санкций сделала исключение для международных нефтяных проектов с участием ЛУКОЙЛа. Согласно генеральной лицензии, опубликованной на сайте правительства Соединенного Королевства, российской компании разрешено до 14 октября 2027 года осуществлять операции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК).

Документ также позволяет Лукойлу взаимодействовать с компанией «Тенгизшевройл» и на месторождении «Карачаганак» в Казахстане, с The Azerbaijan Gas Supply Company и на азербайджанском шельфе Каспийского моря — на месторождении «Шах-Дениз», а также с Южно-Кавказским газопроводом.

15 октября 2025 года британские власти ввели санкции против компаний Лукойл и «Роснефть». Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на оказание трастовых услуг и транспортные операции. В пояснении правительства указано, что меры связаны с деятельностью компаний «в энергетическом секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России».

По данным официального сайта КТК, консорциум является международной нефтетранспортной компанией с участием России, Казахстана и ряда иностранных добывающих структур. Объединение предприятий создано для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода длиной более 1,5 тыс. км, соединяющего месторождения западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что морской терминал КТК в Новороссийске с января по сентябрь 2025 года перевалил 55,51 млн т нефти, увеличив показатель на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анна Гречко