С ресторана в Сочи за нарушение прав на песню Николаева взыскали 1 млн рублей

Арбитражный суд Москвы решил, что ресторан «Дельфин и русалка» в Сочи нарушил права на песню Игоря Николаева и Наташи Королевой. Как пишет «РИА Новости», по иску компании «Диджитал Прожект», владеющей исключительными правами на товарные знаки композитора Игоря Николаева, суд взыскал 1 млн руб. с ООО «Компания систем инжиниринг РУС», владевшей рестораном с 2020 по 2024 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Истец требовал 5 млн руб. компенсации, ссылаясь на выручку от продажи устриц на сумму более 4 млн руб. и годовую выручку ресторана в 170 млн руб. Ответчик не признал иск, утверждая, что на момент претензии договор с Николаевым не был заключен, говорится в сообщении. Также ответчик заявил, что музыкант не занимается ресторанной деятельностью, и нет угрозы смешения.

ООО «Дир Сочи», нынешний владелец ресторана, признал нарушение и заключил мировое соглашение, обязавшись выплатить 800 тыс. руб. Суд утвердил это соглашение и прекратил производство по делу в части требований к этому ответчику.

«Диджитал Прожект» ранее уже принимала участие в спорах, связанных с товарными знаками Николаева. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил ее иск к владельцу интернет-магазина, продававшему на Ozon шоколад под названием «Выпьем за любовь», и присудил 50 тыс. руб. компенсации.

Сергей Емельянов