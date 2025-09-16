Фирма, получившая от Николаева права на «Дельфина и русалку», судится с рестораном в Сочи

Компания «Диджитал Прожект», владеющая исключительными правами на товарные знаки композитора Игоря Николаева, подала иск в арбитражный суд Москвы против двух компаний, связанных с сочинским рестораном «Дельфин и русалка». Истец требует взыскать 5 млн руб. компенсации за незаконное использование бренда в сфере общественного питания, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ответчиками по делу выступают ООО «Дир Сочи» и московское ООО «Компания систем инжиниринг РУС». По ходатайству последнего к процессу привлечен сам господин Николаев в качестве третьего лица. С «Дир Сочи» истец намерен заключить мировое соглашение, рассмотрение иска перенесено на октябрь.

«Диджитал Прожект» уже участвовала в спорах, связанных с товарными знаками Николаева. Ранее Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил ее иск к владельцу интернет-магазина, продававшему на Ozon шоколад под названием «Выпьем за любовь», и присудил 50 тыс. руб. компенсации.

Вячеслав Рыжков