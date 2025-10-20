Кабмин утвердил создание заповедника «Мыс Мартьян» в Крыму

В Крыму на базе одноименного природного парка появится государственный природный заповедник «Мыс Мартьян». Постановление о создании подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства России.

Площадь заповедника составит 241,4 га, включая часть акватории Черного моря. Повышение статуса территории, уточнили в кабмине, позволит сохранить уникальное биологическое разнообразие как наземной, так и морской частей мыса.

Район мыса Мартьян считается одним из эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма. Здесь произрастают реликтовые леса, а фауна насчитывает свыше 1,3 тыс. видов животных, включая занесенных в Красную книгу. В морской акватории обитает более 150 видов.

Создание особо охраняемой природной территории направлено на снижение антропогенной нагрузки, а также развитие научных исследований, экотуризма и природоохранного просвещения, отмечается в сообщении правительства.

Анна Гречко