В Ливадийском дворце в Крыму создадут музей истории Романовых

В Ливадийском дворце в Ялтинском регионе Крыма планируется создание музея истории императорской семьи Романовых с использованием современных технологий. Об этом сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на площадке Всероссийского проекта «Музейные маршруты» в Севастополе, пишет ТАСС.

По словам митрополита, Ливадия — последний дворец семьи Романовых, и музей будет отражать не только интерьеры, но и историю семейных отношений, воспитание детей и преодоление трудностей.

«Ливадийский дворец — это намного больше. Это последний дворец семьи Романовых, которым мы обязаны очень многим. <...> Нам надо узнать, а как они создавали семью. А как они эту семью сохраняли и как воспитывали детей из поколения в поколение, как справлялись со всякими семейными проблемами — это будет еще и мыльная опера, все те драмы и сложности, на которые так падок наш зритель»,— заявил господин Шевкунов.

Ливадийский дворец был приобретен императрицей Марией в 1860 году и стал летней резиденцией царской семьи. Здесь жил Александр III и умер в 1894 году, а Николай II принес присягу на верность российскому престолу. В 1911 году был построен Белый дворец, а в феврале 1945 года во дворце прошла Ливадийская конференция, на которой обсуждалось создание ООН.

Анна Гречко