Теплая погода в Краснодарский край осенью не вернется

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода на юге страны, включая Кубань, в этом году уже не вернется. По его словам, Россия вступает в период предзимья — переходного этапа от осенней к зимней циркуляции атмосферы, который обычно длится с середины октября до второй декады декабря.

Синоптик отметил, что комфортные температуры сохраняются лишь в Приморском крае, где днем еще держится +15…+18 градусов. На остальной территории страны, включая юг европейской части России, температура уже снизилась.

«Сейчас и в Краснодарском крае, и в Крыму воздух прогревается максимум до +16–18 градусов, и то лишь во второй половине дня»,— приводит слова господина Вильфанда РИА «Новости».

Вячеслав Рыжков