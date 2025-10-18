Главные новости за 18 октября. Кавказ

В Кабардино-Балкарии открыли движение по реконструированному мосту Джулат через Терек. Длина сооружения на трассе Майский — Урожайное — граница с Северной Осетией 162 м. Это крупнейший дорожный объект республики за последний год.

Трое неизвестных открыли огонь в кафе Кизляра и скрылись. Один из пришедших сделал несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, а после все трое покинули место происшествия. Пострадавших нет.

Гражданин Коста-Рики погиб на Эльбрусе. Мужчина поднимался в составе незарегистрированной группы, когда ему внезапно стало плохо.

Сотрудники ФСБ в Дагестане задержали местного жителя, осуществлявшего призыв к террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганду терроризма. Мужчину оштрафовали на 400 тыс. руб.

В Тереке за счет средств регионального дорожного фонда завершили ремонт улиц Кабардинская, Гоголя и Кирова, которые обеспечат подъезд к детскому саду и новой школе.