Гражданин Коста-Рики погиб на Эльбрусе

На Эльбрусе погиб 49-летний альпинист, гражданин Коста-Рики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ

Трагедия произошла на склоне горы на высоте 5,2 тыс. м. Мужчина поднимался в составе незарегистрированной группы, когда ему внезапно стало плохо. К месту происшествия выдвинулись четыре сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.

На месте работает следственная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.

