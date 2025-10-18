Жителя Дагестана оштрафовали на 400 тысяч рублей за призывы к терроризму
Сотрудники ФСБ в Дагестане задержали местного жителя, осуществлявшего призыв к террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганду терроризма. Об этом пишет «РИА Дагестан».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что подозреваемый, придерживаясь радикальных религиозных взглядов, создал и опубликовал в интернете текстовый материал, содержащий детальный план вооруженной борьбы против госвласти на территории региона.
Ссылки на материалы распространялись в Telegram-каналах «с целью ознакомления неограниченного круга лиц и побуждения их к насильственным действиям против госвласти». Как сообщает источник, задержанного оштрафовали на 400 тыс. руб.