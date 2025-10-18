Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тереке завершили ремонт трех улиц перед открытием новой школы

В Тереке за счет средств регионального дорожного фонда завершили ремонт улиц Кабардинская, Гоголя и Кирова, которые обеспечат подъезд к детскому саду и новой школе. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы КБР.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Подрядчик уложил основание дорожного полотна и новый асфальт. Вдоль трасс обустроили тротуары длиной более 1 км, смонтировали бордюры, установили дорожные знаки, ограждения и нанесли разметку.

«Обновленные дороги обеспечат безопасный и удобный подъезд к детскому саду и новой школе, ввод в эксплуатацию которой запланирован на текущий год», — говорится в сообщении.

Константин Соловьев

Новости компаний Все