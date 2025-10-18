Трое неизвестных открыли огонь в кафе Кизляра и скрылись
В Кизляре трое неизвестных открыли огонь в кафе и скрылись. Инцидент произошел около 17:15, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Дагестану.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Неизвестные пришли в заведение, чтобы выяснить отношения с одним из посетителей. Один из пришедших сделал несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, а после все трое покинули место происшествия. Причиной конфликта стали споры, связанные с долговыми обязательствами, отмечается в сообщении.
Пострадавших в результате происшествия нет. Личности всех троих установлены, принимаются меры к их задержанию.