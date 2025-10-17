Сочинские керлингистки выиграли всероссийский турнир среди юниорок

Команда Краснодарского края из воспитанниц сочинской спортивной школы №14 выиграла всероссийский турнир по керлингу среди девушек до 17 лет, одержав восемь побед. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Соревнования завершились на тренировочной арене ледового дворца «Айсберг» в Олимпийском парке. Сборная одержала восемь побед и возглавила турнирную таблицу.

В составе команды выступили София Кочеткова, Кира Нестеренко, Елизавета Кочеткова, Дарья Игнатенко и София Тимина. Спортсменки тренируются под руководством Сергея Глухова и Елены Азимовой.

Директор департамента по физкультуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников поздравил сочинских спортсменок с победой и отметил, что керлинг — это новая дисциплина, которую начали развивать во время подготовки к Олимпийским играм 2014 года. Он добавил, что сейчас керлингисты из Сочи регулярно завоевывают медали, и выразил благодарность тренерам за их ежедневный труд, а спортсменкам пожелал новых побед.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте началось строительство академии зимних видов спорта, инициированное заслуженным мастером спорта Ильей Авербухом, с поддержкой Министерства спорта России и местных властей. Академия «Наследие» будет включать два ледовых катка и сможет принимать более 1 тыс. спортсменов, что позволит лучше готовить атлетов в фигурном катании, хоккее и керлинге.

Мария Удовик