Сочи вошел в топ-3 направлений для путешествий с детьми

Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для путешествий с детьми в осенние каникулы. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 11% бронирований.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В городе-курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,8 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в период осенних каникул 2025 года занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 13% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,2 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Москва, которая собрала 8% бронирований. В столице России путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,6 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха с детьми в период осенних каникул 2025 года вошли и другие города Краснодарского края. Пятое место занял Краснодар, где путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

Рейтинг замыкает Геленджик. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,8 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи, Самара и Красноярск возглавили рейтинг городов с наибольшим риском непроданных квартир в новостройках в 2025 году, где в Сочи и Краснодарском крае остается непроданным до 74% жилья, что потребует более пяти лет для его реализации. В то же время, минимальные риски затоваривания жилья наблюдаются в Нижнем Новгороде, Москве и Севастополе, где нереализованными остаются 65%, 63% и 70% объектов соответственно, с периодом продажи от года и восьми месяцев.

Мария Удовик