Главные новости к утру 17 октября

В ночь на 17 октября 12 аэропортов России ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, речь о воздушных гаванях Саратова, Самары, Калуги, Ярославля, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Сочи, Краснодара, Ульяновска, Казани, Ижевска и Уфы. К утру ограничения все еще действуют в аэропортах Ярославля, Нижнекамска, Казани, Ижевска и Уфы.

Аудиторы попросили Росфинмониторинг и Казначейство изменить критерии и признаки подозрительных операций, о которых докладывают в рамках аудиторских проверок клиентов. Сейчас они отслеживают более 150 факторов, нередко по формальным признакам, о которых сообщают надзорным ведомствам. По словам экспертов, модификация подхода позволит снизить нагрузку как на Росфинмониторинг, так и на участников рынка. Впрочем, в этом случае аудиторам будет сложнее доказать свою позицию в спорных ситуациях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «также нуждаются в ракетах Tomahawk», и страна не может истощать свои ресурсы ради поставок Украине. «Нам нужны Tomahawk — у США их много, но они нужны нам. Мы не можем истощать свои запасы»,— сказал он журналистам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не поддержит предложение Международной морской организации ООН о введении глобального налога на выбросы углерода. Господин Трамп призвал другие страны также голосовать против.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил проект тоннеля, который соединит Россию и Аляску через Берингов пролив. По словам господина Дмитриева, строительство тоннеля может занять менее восьми лет, а стоимость составит менее $8 млрд благодаря технологиям The Boring Company американского миллиардера Илона Маска.

В третьем квартале лидером по источникам DDoS-атак впервые стала Бразилия (19%), потеснив Россию и США. Основными целями атак стали сферы финтеха, e-commerce и медиа. При этом объем бот-трафика снизился на 37%, но сами боты стали сложнее, имитируя поведение человека, предупреждают эксперты.

Пол Дэниел «Эйс» Фрейли, сооснователь, вокалист и ведущий гитарист культовой рок-группы Kiss, умер в возрасте 74 лет. Музыкант скончался от травм, полученных в результате падения в прошлом месяце.