Трамп: США не поддержат предложение ООН по снижению выбросов углерода

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не поддержит предложение Международной морской организации ООН (ИМО) о введении глобального налога на выбросы углерода. Господин Трамп призвал другие страны также голосовать против.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и другие официальные лица предупреждали о «катастрофических» экономических последствиях, включая повышение стоимости морских перевозок до 10%. Вашингтон пригрозил ввести ограничительные меры против стран, поддержавших инициативу ИМО, включая расследования, запреты на заход в американские порты и визовые ограничения для экипажей. Также рассматриваются санкции в отношении чиновников, продвигающих «климатическую повестку».