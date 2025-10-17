Умер солист группы Kiss Дэниел Фрейли

Пол Дэниел «Эйс» Фрейли, сооснователь, вокалист и ведущий гитарист культовой рок-группы Kiss, умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление семьи.

Музыкант скончался от травм, полученных в результате падения в прошлом месяце. Дэниел Фрейли, известный своим образом «Space Ace», был ключевым участником Kiss с момента основания в 1973 году. Он сыграл значительную роль в формировании звучания и имиджа группы.

После первого ухода из Kiss в 1982 году Фрейли успешно занимался сольной карьерой, а затем воссоединился с коллективом в девяностых, окончательно покинув его в 2002 году. Он быд автором песен «Cold Gin», «Parasite», «Shock Me», «Talk to Me» и других.