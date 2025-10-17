Дмитриев предложил проект туннеля «Путина-Трампа», который соединит РФ и США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил проект туннеля, который соединит Россию и Аляску через Берингов пролив. Об этом он написал в соцсети Х в ответ на опубликованные советские документы 35-го президента США Джона Кеннеди, среди которых был план такого туннеля.

По словам господина Дмитриева, строительство современного туннеля может занять менее восьми лет, а стоимость составит менее $8 млрд благодаря технологиям The Boring Company американского миллиардера Илона Маска, что значительно ниже традиционных оценок в $65 млрд.

Кирилл Дмитриев назвал этот проект «туннелем Путина-Трампа», символизирующим единство континентов, и подчеркнул его потенциал для совместной разработки ресурсов, создания рабочих мест и экономического роста. Он также отметил, что РФПИ уже имеет опыт в строительстве трансграничных железнодорожных мостов, таких как между Россией и Китаем.