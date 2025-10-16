Трамп: ракеты Tomahawk нужны США, мы не можем истощать свои запасы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «также нуждаются в ракетах Tomahawk», и страна не может истощать свои ресурсы ради поставок Украине.

«Нам нужны Tomahawk — у США их много, но они нужны нам. Мы не можем истощать свои запасы»,— сказал он журналистам.

Ранее господин Трамп заявил, что поставит Украине ракеты Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован.

Во время сегодняшнего телефонного разговора господина Трампа с президентом России Владимиром Путиным, президент США упоминал о планах украинского руководства перейти в наступление. По информации Politico, Украина надеется договориться о поставках вооружений для контрнаступления на предстоящей встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа 17 октября.