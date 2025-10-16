В Сочи завершили капремонт 37 многоквартирных домов из 58 запланированных

В Сочи завершили капитальный ремонт 37 из 58 многоквартирных домов, запланированных на 2025 год. Еще в 21 здании работы продолжаются, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На реализацию муниципального плана выделено 722 млн руб. Отремонтированные дома находятся во всех районах города.

На собраниях собственников жилья был определен перечень работ по каждому дому. Глава города Андрей Прошунин сообщил, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в Сочи выполнена на 60%. Мэр Сочи отметил, что до конца года еще есть время и планируется завершить все работы в срок. Контроль качества, по его словам, выполняют сами жильцы и члены территориального общественного самоуправления.

Региональным оператором является Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов, который собирает взносы собственников. С 2016 года в Сочи отремонтировано 716 многоквартирных домов.

«Ъ-Сочи» писал, что на капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений в 2025 году было выделено более 351 млн руб. В ходе рабочей поездки мэр посетил стройплощадку на улице Абрикосовой, где продолжается капитальный ремонт здания начальной школы гимназии №6, для которой из федерального, краевого и местного бюджетов выделено более 134 млн руб.

Мария Удовик