Новороссийский «Хамса Фест» перенесли из-за мер безопасности

Традиционный гастрономический фестиваль «Хамса Фест» в Новороссийске в 2025 году проводиться не будет. Решение о переносе принято по причинам, связанным с обеспечением безопасности жителей и гостей города. Об этом пишет «Новороссийский рабочий» со ссылкой на руководителя управления торговли и потребительского рынка администрации города-героя Тимура Паренькова.

По словам чиновника, праздник, ставший популярным среди горожан и туристов, состоится в 2026 году. При этом подготовка к сезону вылова хамсы продолжается: на городских улицах устанавливаются торговые лотки, а массовая продажа свежей рыбы начнется 1 ноября.

«Хамса Фест» занял второе место в номинации «Гастрономический туризм» на 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства, прошедшей в Москве в марте 2025 года.

Фестиваль хамсы является одной из визитных карточек Новороссийска и проводится ежегодно в начале ноября. В 2024 году мероприятие прошло в шестой раз, представив широкий выбор блюд из хамсы — от традиционной черноморской ухи и жареной рыбы до оригинальной паэльи с морепродуктами.

Во время «Хамса Феста» 2023 года было реализовано более десяти с половиной тонн рыбы, а еще свыше 1 тонны хамсы посетителям раздали бесплатно.

Мария Удовик