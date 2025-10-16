«Цена на хамсу вырастет и может достигнуть 700 рублей за килограмм»

Продажа первой хамсы в Новороссийске начнется в первых числах ноября. Стоимость килограмма свежей рыбы на старте сезона может достигнуть 700 руб., и этот показатель в среднем на 7,8% выше прошлогоднего. Подорожание хамсы связано со множеством факторов, начиная от стоимости топлива и заканчивая расходами на добычу и переработку рыбы, рассказала «Ъ-Новороссийск» руководитель группы компаний Delofish Анастасия Дубенко.

Анастасия Дубенко

Фото: предоставлено автором

«В этом году промысел начался раньше, связано это с преждевременным похолоданием. Однако нужно понимать, что традиционная путина еще не наступила, выловы пока маленькие, массово хамса пойдет в первых числах ноября.

Delofish занимается только оптовыми продажами, но из практики прошлых лет я предполагаю, что розничная цена на хамсу в начале сезона вырастет и может достигнуть 700 руб. за килограмм. Связано это с тем, что пока на рынок выпущено совсем небольшое количество хамсы этого сезона вылова, что подогревает спрос и увеличивает цену. Далее цена сбалансируется и, я думаю, останется на уровне прошлого года.

Рост цены на рыбу обусловлен множеством факторов, но если обобщить, то это закономерный результат роста цен на всех этапах добычи и переработки рыбы. Важной составляющей ценообразования является цена на топливо, которая с начала года выросла более чем на 10%. Таким образом, все эти составляющие отражаются на конечной розничной цене хамсы.

В начале сезона очень часто торгуют прошлогодней хамсой. Связано это, конечно, с большим спросом на хамсу с началом первых холодов и отсутствием свежей рыбы у добытчиков. Важно понимать, что пока температура в Азовском море не упадет до 10-11 градусов, массовый ход хамсы не начнется, и есть большая вероятность приобрести размороженную хамсу прошлого сезона.

Отличить свежую хамсу от размороженной может даже неопытный глаз. Первое, на что нужно обратить внимание — это внешний вид. Свежая хамса имеет серебристый цвет и переливается на солнце, глаза ее прозрачные. Хамса размороженная — более тусклая и матовая, глаза мутные. Также отличить свежую хамсу от прошлогодней можно на ощупь. Свежая рыба упругая и плотная.

Самой жирной и вкусной хамсой считается азовская, отличить ее можно по серой спинке. Чтобы выбрать самую вкусную хамсу, лучше всего ее попробовать, потому что вкусы у всех разные. Если же возможности попробовать нет, лучше выбирайте крупную, упругую, без нарушений целостности тела, с запахом моря. Это говорит о правильном ее хранении и добыче».