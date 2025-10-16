На Кубани за неделю задержаны 60 человек за наркопреступления

В Краснодарском крае за неделю задержано 60 лиц за совершение наркопреступлений, связанных с незаконным оборотом и культивированием наркотических растений. Подозреваемых выявляли в рамках второго этапа операции «Мак-2025», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Правоохранители выявили 50 очагов дикорастущего каннабиса общей площадью более 45 га, уничтожили около 27,7 тыс. кустов. Также полицейские зарегистрировали 90 наркопреступлений и изъяли более 12 кг растительных наркотиков.

Всего составлено 147 протоколов по ст. 6.8 и 6.9 КоАП РФ (незаконный оборот наркотиков и их потребление без назначения врача).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский краевой суд вынес приговор бывшим супругам Полине Подкосовой и Андрею Устименко, обвиненным в производстве наркотических средств и их прекурсоров. Им инкриминировалось участие в организованной преступной группе и незаконное изготовление «мефедрона» (ч. 5 ст. 228.1, п.п. «а» и «в» ч. 2 ст. 228.4 УК РФ).

Анна Гречко