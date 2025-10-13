Бывших супругов в Краснодаре осудили за производство наркотиков

Краснодарский краевой суд вынес приговор бывшим супругам Полине Подкосовой и Андрею Устименко, обвиненным в производстве наркотических средств и их прекурсоров. Им инкриминировалось участие в организованной преступной группе и незаконное изготовление «мефедрона» (ч. 5 ст. 228.1, п.п. «а» и «в» ч. 2 ст. 228.4 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в феврале 2022 года Подкосова и Устименко присоединились к преступному сообществу, занимавшемуся распространением синтетических наркотиков. В арендованном гараже на улице Уральской в Краснодаре они оборудовали подпольную лабораторию, закупив за счет собственных средств реактивы и оборудование на сумму свыше 100 тыс. руб.

С марта по апрель того же года подсудимые произвели более 200 г прекурсора и почти 1 кг мефедрона. Реализовать наркотик им не удалось — деятельность лаборатории была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд признал обвиняемых виновными. Андрею Устименко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Полине Подкосовой — 13 лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков