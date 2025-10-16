На Кубани за январь—сентябрь 2025 года открыли в 1,8 раза больше отелей

С января по сентябрь 2025 года в Краснодарском крае открыли 35 отелей, что в 1,8 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года, когда было введено 19 средств размещения. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Среди открывшихся объектов семь получили категории 3–5 звезд. В Анапе начали работу новый корпус всесезонного спа-курорта Miracleon, отели «Фиолето 2» и Zenith Resort Hotel & SPA. В Геленджике открыты два отеля, в Новороссийске — пять: Chalet De Cuve, «Морис», «Гранд Ян Отель», Grand more и Black out. В Сочи заработали Evopart By Benefit Sochi Center, «Кристалл» и Les Amis. По одной гостинице введено в эксплуатацию в Белореченском районе и Горячем Ключе.

Как отметили в министерстве, рост числа средств размещения отражает увеличение туристической привлекательности региона и расширение возможностей для комфортного пребывания гостей Кубани.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что, несмотря на начавшееся исполнение решения суда о конфискации имущества у бывшего члена Верховного суда Виктора Момотова и его компаньонов — Андрея и Ивана Марченко, отдельные отели сети Marton в Краснодаре по-прежнему принимают бронирования до 31 октября.

Нурий Бзасежев