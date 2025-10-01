Терминал КТК в Новороссийске нарастил перевалку нефти на 12%

Морской терминал КТК в Новороссийске с января по сентябрь 2025 года перевалил 55,51 млн т нефти, увеличив показатель на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба консорциума.

Информацию озвучили на заседании управляющих органов КТК, которое прошло в Стамбуле. За восемь месяцев сотрудники компании и подрядчики отработали 8,2 млн человеко-часов. Безаварийный пробег автотранспорта составил почти 20 млн км.

Генеральный директор КТК Николай Горбань выступил с докладом о хозяйственной деятельности, охране здоровья, технике безопасности и защите окружающей среды. Акционеры обсудили состояние несущей способности магистрального нефтепровода, а также ход реализации программы замены насосных агрегатов с газотурбинным приводом на отечественные с электродвигателями.

В ходе встречи утвердили скорректированный бюджет КТК на 2025 год.

Алина Зорина