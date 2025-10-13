В строительство нового термального комплекса в Адыгее вложат 550 млн рублей

В Адыгее начата подготовка к строительству термального комплекса сети «Городские термы» в Даховской Долине. Объем инвестиций в проект составит около 550 млн руб., сообщили РБК Краснодар в управляющей компании «Термы», выступающей разработчиком концепции.

Проектирование объекта вышло на активную стадию после утверждения планировки территории. Инвестором выступает предприниматель Сергей Стрелков. Комплекс станет центральным элементом будущего курортного района, в который войдут отели, апартаменты, рестораны и объекты деловой инфраструктуры.

По расчетам управляющей компании, срок окупаемости проекта составит около двух лет. Новый комплекс сможет принимать до 2,5 тыс. посетителей в день, а годовой поток гостей может превысить 600 тыс. человек.

Сеть «Городские термы» продолжает расширение присутствия в России. В ближайшие годы компания планирует запустить аналогичные объекты в Краснодаре, Ярославле, Майкопе, Ростове-на-Дону, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, а также в Республике Хакасии и Беларуси.

По данным «Терм», спрос на строительство термальных комплексов в России за восемь месяцев 2025 года вырос на 8% по сравнению с прошлым годом, а интерес к профильным франшизам — на 11%. В настоящее время в стране действует 74 подобных объекта общей площадью 445 тыс. кв. м, еще 36 находятся на этапе реализации.

В Краснодарском крае в декабре 2024 года компания Dogma начала строительство круглогодичного комплекса по аналогичной концепции. Инвестиции в проект оцениваются в 3,5 млрд руб., а общая площадь сооружения превысит 34 тыс. кв. м. Его пропускная способность составит около 3,5 тыс. человек одновременно.

Вячеслав Рыжков