Общественник назвал увольнение главы Кинельского района подарком для чиновника

Основатель «Центра общественного взаимодействия» Андрей Ишмуратов прокомментировал в своем Telegram-канале эмоциональное увольнение главы Кинельского района губернатором Вячеславом Федорищевым. Эксперт напомнил, что предыдущий руководитель Самарской области Дмитрий Азаров терпел чиновничье безразличие.

«Удивительно, Азаров это все терпел раз за разом, у него только если в наручниках кого-нибудь уводили. И вы знаете, это увольнение — подарок. Потому что такое отношение к работе, к своему городу, к своей стране в итоге ведет только к плачевному концу. Неужто человек которому плевать на предков, героев, будет честным и не возьмет, когда предложат? Я вас умоляю»,— написал общественник, добавив, что с чиновниками «только так и надо».

Вечером во вторник, 14 октября, в сети появилось видео, где глава Самарской области Вячеслав Федорищев эмоционально отчитал руководителя Кинельского района Юрия Жидкова. Накануне губернатор посещал муниципалитет, где осматривал ход ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры. Совершая обход, глава региона остался недовольным увиденным, в том числе валяющимся закладным камнем в честь открытия монумента. После этого губернатор жестко хлопнул чиновника по плечу и, используя ненормативную лексику, заявил, что тот уволен. В среду стало известно, что Юрий Жидков госпитализирован с гипертоническим кризом. Чиновник сообщил, что сам напишет заявление об увольнении. Вячеслав Федорищев при этом извинился за грубую форму увольнения чиновника.

Андрей Сазонов