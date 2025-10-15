Самарский губернатор извинился за форму увольнения главы Кинельского района

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев извинился за грубую форму увольнения главы Кинельского района Юрия Жидкова. Губернатор признал в интервью «Царьграду», что это, возможно, было чрезмерно жестко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же. Не должен, по большому счету, так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчиненных»,— заявил губернатор.

Вечером во вторник, 14 октября, в сети появилось видео, где глава Самарской области Вячеслав Федорищев эмоционально отчитал руководителя Кинельского района Юрия Жидкова. Накануне губернатор посещал муниципалитет, где осматривал ход ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры. Совершая обход, глава региона остался недовольным увиденным, в том числе валяющимся закладным камнем в честь открытия монумента. После этого губернатор жестко хлопнул чиновника по плечу и, используя ненормативную лексику, заявил, что тот уволен. В среду стало известно, что Юрий Жидков госпитализирован с гипертоническим кризом. Чиновник сообщил, что сам напишет заявление об увольнении.

Андрей Сазонов