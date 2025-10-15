Чиновник напишет заявление об увольнении после критики губернатора Федорищева

Глава Кинельского района Юрий Жидков напишет заявление об увольнении после того, как его отчитал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Что касается камня с мемориальной табличкой, изначально он был установлен на месте будущего обелиска памяти участников Великой Отечественной войны еще в 2018 году. Обелиск планово был возведен в 2022 году, с большой гордостью принимал участие в его открытии 5 мая, накануне Дня Победы. Мы постарались, чтобы это место выглядело достойно, с уважением к памяти о наших героях. После открытия обелиска местные жители решили сохранить этот камень и перенесли его на территорию школы, о чем, признаться, я сам узнал только вчера. Разумеется, я с глубоким почтением отношусь к участникам Великой Отечественной войны и памяти о них, ведь это часть нашей общей истории, часть каждого из нас»,— отметил чиновник.

«Я действовал по утвержденному плану, планомерно развивая вверенную мне территорию — принятое решение стало для меня неожиданным и, скажу честно, эмоционально тяжелым. Сейчас я нахожусь в больнице, восстанавливаю здоровье. После выздоровления намерен написать заявление об увольнении»,— добавил господин Жидков.

Вечером во вторник, 14 октября, в сети появилось видео, где глава Самарской области Вячеслав Федорищев эмоционально отчитал руководителя Кинельского района Юрия Жидкова. Накануне губернатор посещал муниципалитет, где осматривал ход ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры. Совершая обход, глава региона остался недовольным увиденным, в том числе валяющимся закладным камнем в честь открытия монумента. После этого губернатор жестко хлопнул чиновника по плечу и, используя ненормативную лексику, заявил, что тот уволен. В среду стало известно, что Юрий Жидков госпитализирован с гипертоническим кризом.

