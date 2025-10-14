Губернатор Федорищев объяснил ненормативную лексику в отношении главы района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил, за что уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. Накануне губернатор посещал муниципалитет, где осматривал ход ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры.

Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области

«Отдельно про отношение к самому важному — памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. "На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны". Глава района посчитал, что это "просто камень". А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — написал губернатор.

Юрий Жидков был избран главой Кинельского района в октябре 2020 года по итогам конкурса.

Андрей Сазонов