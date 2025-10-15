Эксперт считает, что самарский губернатор пытается выглядеть сильным лидером

Политолог Александр Кынев прокомментировал эмоциональное увольнение главы Кинельского района губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. По его мнению, руководитель региона пытается выглядеть сильным лидером, но здесь, возможно, имеет место искаженное представление об общественном мнении.

«Импульсивность и непредсказуемость давно стали визитными карточками самарского губернатора. В этом случае можно попытаться прийти к образу более сбалансированного руководителя. Возможно, так глава региона демонстрирует искренность, но грубость людьми воспринимается негативно. Они любят, когда сила демонстрируется с уважением»,— уверен эксперт.

Вечером во вторник, 14 октября, в сети появилось видео, где глава Самарской области Вячеслав Федорищев эмоционально отчитал руководителя Кинельского района Юрия Жидкова. Накануне губернатор посещал муниципалитет, где осматривал ход ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры. Совершая обход, глава региона остался недовольным увиденным, в том числе валяющимся закладным камнем в честь открытия монумента. После этого губернатор жестко хлопнул чиновника по плечу и, используя ненормативную лексику, заявил, что тот уволен. В среду стало известно, что Юрий Жидков госпитализирован с гипертоническим кризом. Чиновник сообщил, что сам напишет заявление об увольнении. Вячеслав Федорищев при этом извинился за грубую форму увольнения чиновника.

Андрей Сазонов