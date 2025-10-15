В учреждениях Сочи отрабатывают порядок действий при атаке беспилотников

В Сочи начали проводить учения для сотрудников различных учреждений по отработке действий при угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Тренировки уже прошли в Доме молодежи Сочи. Глава города отметил важность таких мероприятий для обеспечения безопасности, подчеркнув, что залог безопасности в любой экстренной ситуации заключается в знании правил поведения. Он добавил, что не только планомерно помогают приводить в порядок укрытия в учреждениях социальной сферы, но и обучают сотрудников, как действовать при сигнале «Внимание всем!».

Во время тренировки персонал отрабатывал помощь посетителям в прохождении к безопасному месту. Также проводилось обучение действиям при обнаружении подозрительных предметов.

На территории Сочи и Сириуса функционируют 456 оповещателей, которые охватывают практически всю площадь города.

«Ъ-Сочи» писал, что после атаки беспилотников в Краснодарском крае в конце июля власти курорта усилили меры безопасности, поручив проинструктировать отели и торговые центры. Мэр Андрей Прошунин отметил, что все городские объекты действуют как единая система и призвал жителей и гостей сохранять спокойствие, доверяя только официальным данным.

Мария Удовик