Власти Сочи усилили меры безопасности после атаки БПЛА

Власти Сочи усилили меры безопасности после ночной атаки беспилотников в Краснодарском крае. Мэр Андрей Прошунин поручил проинструктировать все отели и торговые центры. При необходимости в работу включат все звенья городского оперативного штаба для обеспечения безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мэр Сочи провел совещание с заместителями для координации работы городского оперативного штаба после ночной атаки беспилотников в Краснодарском крае. Ежедневно в городе дежурят около 1,2 тыс. сотрудников РСЧС и более 500 единиц техники.

Минувшей ночью в регионе объявляли беспилотную опасность. Средства ПВО уничтожили и перехватили восемь объектов над Краснодарским краем. К Сочи дроны не приближались, однако воздушное пространство над городом временно закрыли для обеспечения безопасности полетов. По словам Андрея Прошунина, сейчас аэропорт курорта использует все ресурсы для сокращения числа задержанных рейсов.

Глава города поручил дополнительно проинструктировать средства размещения и торговые центры, особенно имеющие подземные паркинги. «Все помещения должны быть доступны, безопасность превыше всего»,— подчеркнул мэр.

По его словам, в случае угрозы для жителей все городские объекты действуют как единая система. С начала года в Сочи провели около 50 крупных учений и тренировок.

Мэр призвал горожан и гостей курорта сохранять спокойствие и доверять только официальным данным.

Алина Зорина