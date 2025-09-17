В Краснодаре построят Дворец гимнастики и теннисную академию

В столице Кубани на территории кластера «Город спорта» планируется строительство Дворца гимнастики на 2000 зрительских мест с возможностью проведения соревнований международного уровня. В настоящее время ведется проектирование объекта. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин.

Также, по его словам, в Городе спорта уже завершено проектирование спортивной школы-интерната на 500 мест, которая будет включать учебный, спальный и спортивный блоки. «Планируем строительство легкоатлетического центра, гостиницы для спортсменов, Дома спорта Кубани с музеем спорта, а также теннисную академию и Парк Достижений»,— говорит господин Никитин.

Он отмечает, что в рамках развития спортивной инфраструктуры в Краснодарском крае с 2015 года создано 340 спортивных объектов. Их них 283 объектов создано заново, а 57 — отремонтировано. Речь идет о малобюджетных и универсальных спортивных комплексах, центрах единоборств, плавательных бассейнах и иных объектах для водных видов спорта, ледовых аренах, стадионах и футбольных полях, а также — многофункциональных и «умных» спортивно-игровых площадках, модульных спортивных залах и площадках для сдачи нормативов ГТО.

В частности, за десять лет в крае было построено 127 спортивно-игровых площадок, шесть модульных залов, 41 малая площадка для выполнения нормативов испытаний ГТО, 13 специализированных объектов, 14 объектов для водных видов спорта, 48 малобюджетных спортивных залов шаговой доступности, 33 Центра единоборств и одна ледовая арена.

«За десять лет уникальный спортивный кластер "Город спорта" в Краснодаре увеличился на три дворца. Помимо "Баскет-Холла", построенного в 2011 году, и ледового дворца Ice Palace, возведенного в 2012-м, появились комплекс тренировочных залов "Чемпион" (2015 год), Дворец водных видов спорта (2022 год) и Дворец Самбо (2024 год)»,— говорит Вячеслав Никитин.

По его словам, всего в «Городе спорта» будет не менее 14 значимых объектов спортивной инфраструктуры. Также замминистра отметил, что в 2023 году была завершена реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо» в Краснодаре.

В краевом минспорте подчеркивают, что одним из важных аспектов для развития детско-юношеского спорта является создание новых учреждений по подготовке спортивного резерва. Так, в 2024 году создана спортивная школа олимпийского резерва «Парус» в Геленджике, открыт Дворец водных видов спорта и спортшкола олимпийского резерва «Самбо» в Краснодаре, а также школа-интернат спортивной подготовки «Кубань» в поселке Афипском Северского района.

