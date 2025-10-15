Два объекта культурного наследия на Кубани сдаются на торгах за 1 рубль

Администрация Краснодарского края выставила на аукцион два объекта культурного наследия регионального значения. Согласно данным электронной площадки РТС-тендер, здания сдаются в аренду сроком на 49 лет по символической цене — 1 рубль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первым лотом заявлен «Охотничий домик великого князя Сергея Михайловича Романова» 1898 года постройки площадью 219 кв. м, расположенный в поселке Псебай на улице Советской, 7. Второй объект — «Дача А. Н. Щенсновича», построенная на рубеже XIX–XX веков, площадью 416 кв. м в Новороссийске на улице Красноцементной, 15.

Оба здания нуждаются в ремонте. Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 октября, торги назначены на 31 октября 2025 года.

Вячеслав Рыжков