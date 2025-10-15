Суд рассмотрит жалобу на арест бывшего вице-губернатора Чемезова 17 октября

Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова в пятницу, 17 октября, в закрытом судебном заседании. Об этом «Ъ-Урал» сообщила его адвокат Мария Кирилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

30 сентября Верх-Исетский райсуд арестовал Олега Чемезова до 15 ноября. Ему предъявили обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Арест произошел вскоре после того, как в СИЗО отправили других фигурантов по делу «Облкоммунэнерго»: бизнесмена Алексея Боброва, топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных и экс-главу «Объединенной теплоснабжающей компании» Антона Боликова. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве. По версии следствия, они похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Никто из них вину не признает.

Ранее Свердловский облсуд рассматривал апелляции Алексея Боброва, Татьяны Черных и Антона Боликова. Никому из них судья не смягчил меру пресечения, они остаются в СИЗО до 15 ноября.

Напомним, уголовное дело было возбуждено вскоре после подачи иска о национализации активов Артема Бикова и Алексея Боброва по иску Генпрокуратуры РФ. 10 октября в доход государства изъяты акции «Корпорации СТС», «СУЭНКО» «Делового дома на Архиерейской», «Облкоммунэнерго» и других компаний.

В исковом заявлении надзорный орган указал, что холдинг «Корпорация СТС», бенефициарами которого значатся Артем Биков и Алексей Бобров, незаконно приватизировал государственное имущество «Облкоммунэнерго», принадлежавшее Свердловской области.

Экс-супруга Олега Чемезова — Ирина Чемезова — также обвиняется в мошенничестве, она находится под домашним арестом.

Артем Путилов