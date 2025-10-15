У бывшего судьи Момотова изъяли сеть Marton с двумя отелями в Воронеже

Останкинский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову, краснодарскому бизнесмену Андрею Марченко и его сыну Ивану. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. В иске надзор требовал изъятия в доход государства активов ответчиков на 9 млрд руб., в том числе сети отелей Marton с двумя объектами в Воронеже.

Виктор Момотов во время пленарного заседания Совета судей России, в котором он выступал председателем

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Виктор Момотов во время пленарного заседания Совета судей России, в котором он выступал председателем

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным «Ъ», всего были изъяты 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, на базе которых функционировали около 40 гостиниц в Москве и других регионах страны.

По мнению надзорного ведомства, Виктор Момотов мог владеть сетью отелей через аффилированных лиц, ведя бизнес с Андреем Марченко. Генпрокуратура подала иск в Останкинский райсуд в конце сентября. Через несколько дней Андрея Марченко и его сына арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Впоследствии стало известно, что бизнесмену также вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что сеть Marton могла использоваться в качестве борделей.

В суде господин Момотов отрицал все обвинения. Он также опроверг показания свидетеля о помощи криминальному авторитету по прозвищу Карась.

