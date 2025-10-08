В воронежских отелях «Мартон» могли предоставлять интимные услуги

Генеральная прокуратура России заявила, что сеть отелей «Мартон» с двумя объектами в Воронеже могла использоваться в качестве борделей. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Останкинского районного суда Москвы, где рассматривается дело об изъятии имущества бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова.

«Сеть отелей "Мартон" связана с организацией предоставления нелегальных интимных услуг, этому есть подтверждение», — процитировало издание слова представителя Генпрокуратуры в суде.

Сеть объединяет около 40 гостиниц, принадлежащих компаньону господина Момотова Андрею Марченко. Гостиницы расположены в разных регионах, в том числе Marton Business на улице 20 лет ВЛКСМ и Marton City на улице 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже.

В конце сентября Останкинский суд Москвы наложил арест на имущество, принадлежащее Виктору Момотову, Андрею Марченко и еще 21 лицу, которых Генпрокуратура считает аффилированными. Она требует изъять активы бизнесменов рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб., в их числе 95 объектов недвижимости.

На прошлой неделе стало известно, что его компаньон Андрей Марченко стал фигурантом нескольких уголовных дел. Среди них — уклонение от уплаты налогов, дезертирство и мошенничество при осуществлении выплат. Предприниматель останется под стражей как минимум до 18 ноября.

