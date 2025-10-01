Владелец отелей Marton в Воронеже стал фигурантом сразу ряда уголовных дел

Один из крупнейших российских отельеров, владелец сети Marton Андрей Марченко стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел: уклонение от уплаты налогов, дезертирство, мошенничества при осуществлении выплат и других. Об этом сообщает «Ъ».

В состав сети входят гостиницы в ряде регионов, в том числе Marton Business на улице 20 лет ВЛКСМ и Marton City на улице 45-й Стрелковой дивизии в Воронеже.

Одно из первых уголовных дел в отношении господина Марченко было возбуждено 19 июля 2024 года военным следственным управлением СКР по Южному военному округу. По версии следствия, заключив в октябре 2023 года контракт с Министерством обороны на участие в СВО, он фактически службу не проходил. Следователи установили, что в указанный период предприниматель находился в разных регионах России, преимущественно в Краснодарском крае, а также за пределами страны. Эти действия квалифицированы как дезертирство в условиях вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК РФ — до 15 лет лишения свободы).

Затем было выдвинуто обвинение в мошенничество при осуществлении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ — до десяти лет лишения свободы). Как считают силовики, это выразилось в незаконном получении денег за службу с мая по октябрь 2023 года в виде надбавки к денежному довольствию на сумму почти 670 тыс. руб.

Кроме того, 17 июля 2025 года главное военное следственное управление СКР возбудило в отношении бизнесмена еще одно уголовное дело. Ему вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ, предусматривающая до трех лет лишения свободы) и неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ, санкция — до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.).

Следствие считает, что в 2020–2022 годах предприниматель использовал схему дробления бизнеса для сокращения налоговых обязательств сети Marton, включающей 36 гостиниц в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и других городах. Суть схемы заключалась в применении упрощенной системы налогообложения, что позволило существенно снизить размер выплат. В реализации участвовали около полутора десятков предпринимателей, в том числе родственники господина Марченко, с которыми заключались фиктивные договоры аренды гостиниц. В результате, по данным ФНС, бюджет недополучил налог на доходы физических лиц и НДС на сумму 236,2 млн руб.

Кроме того, в период с февраля 2020 года по декабрь 2022 года отельер, по версии следствия, организовал переводы денежных средств между счетами подконтрольных ИП под видом арендных расчетов. Эти операции квалифицированы как незаконный оборот средств платежей.

Адвокат Ивана Дворовенко заявил, что господин Марченко не признает вину по всем обвинениям, включая дезертирство. На этой неделе Октябрьский районный суд Краснодара выбрал меру пресечения в виде ареста. Андрей Марченко вел бизнес совместно с бывшим председателем Совета судей России Виктором Момотовым, в отношении котрого генеральная прокуратура подала иск для изъятия имущества (судье запрещено заниматься предпринимательской деятельностью).

Анна Швечикова