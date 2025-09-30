Арестован владелец отелей Marton в Воронеже

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Андрея Марченко, который вместе с бывшим судьей Верховного суда и председателем Совета судей России Виктором Момотовым создал сеть отелей Marton, включающую гостиницы Marton Business на улице 20 лет ВЛКСМ и Marton City на улице 45-й Стрелковой дивизии в Воронеже. Об этом со ссылкой на адвоката господина Марченко Ивана Дворовенко сообщило РИА «Новости».

Бизнесмен выступает ответчиком по иску Генеральной прокуратуры об изъятии имущества Виктора Момотова — по закону, судье запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. При этом в иске господин Марченко назван «краснодарским представителем криминалитета».

26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия Виктора Момотова.

Marton включает 40 гостиниц на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы. Их общая стоимость превышает 9 млрд руб. Прокуратура просит обратить в доход государства недвижимость ответчиков — порядка 100 земельных участков и нежилых зданий.

В конце 2024 года сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов арестовали воронежский отель на улице 20 лет ВЛКСМ. Такая мера была принята из-за того, что владелец не уплатил налоги на сумму около 270 млн руб.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ».

Юрий Голубь