Главные новости Черноземья за 14 октября: Курск, Белгород, Орел, Воронеж, Липецк

События вторника: выбор «Ъ-Черноземье»

Жертв среди мирного населения в результате военных действий становится все больше. Сегодня в Курской области от удара FPV-дрона по автомобилю Lada Granta в селе Белица Беловского района погибла женщина 1979 года рождения.

В тяжелых условиях находится место и деловой повестке: одно из крупнейших предприятий региона — ООО «Курскхимволокно» — намерено построить логистический центр рядом с трассой М-2 «Крым» и железнодорожной веткой. Потратить на проект могут 1,1 млрд руб.

В это время в Белгородской области велась борьба с преступностью среди силовиков: задержан заместитель прокурора региона Дмитрий Смирнов. Он был назначен на должность в конце сентября. В прокуратуре подтвердили факт задержания и уточнили, что господин Смирнов подозревается в коррупции и уволен из органов.

Инвестиционная активность отмечается в Орле, где группа компаний «Северсталь Стальные Решения» (входит в ПАО «Северсталь») завершила проект по расширению производства металлоконструкций на собственном предприятии. Объем инвестиций составил 3,5 млрд руб., из которых 691 млн руб. предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа. Модернизация позволит к 2028 году утроить выпуск продукции — до 48 тыс. т в год.

Воронеж порадовал новостями просвещения. Ученый совет Воронежского государственного университета утвердил трех кандидатов на должность ректора. В список вошли и.о. ректора, профессор кафедры административного и административного процессуального права юридического факультета Юрий Старилов, профессор кафедры истории России исторического факультета Аркадий Минаков и заведующий кафедрой физики твердого тела и наноструктур Павел Середин.

В свою очередь Липецк активно развивает сотрудничество с «Дом.РФ» . Работы по комплексному развитию территорий (КРТ) ведутся на участках по улицам Папина и Ковалева, а также на Лебедянском шоссе. Общая площадь застройки превышает 550 тыс. кв. м. Готовится к торгам участок на улице Ковалева, 109б, площадью 1,6 га. Его планируется отдать под «иное строительство», не связанное с жилой застройкой, — ориентировочная площадь объектов составит 15 тыс. кв. м.

Анна Швечикова