Мирная жительница погибла из-за атаки БПЛА на автомобиль в Курской области

FPV-дрон ударил по автомобилю Lada Granta в селе Белица Беловского района Курской области. В результате погибла женщина 1979 года рождения. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Еще один беспилотник совершил атаку в селе Песчаное Беловского района. Из-за этого был ранен 49-летний мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, его жизни ничего не угрожает.

За прошедшие выходные Курская область подверглась массированным атакам БПЛА. В результате три человека погибли и девять были ранены.

Алина Морозова