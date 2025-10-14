«Курскхимволокно» собирается возвести в регионе логоцентр за 1,1 млрд рублей

ООО «Курскхимволокно», одно из крупнейших предприятий Курской области, намерено построить в облцентре логистический центр. Объект хотят разместить на участке рядом с трассой М-2 «Крым» и железнодорожной веткой. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе областного правительства, предварительный объем вложений составляет 1,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран производственная площадка «Курскхимволокно»

Фото: пресс-служба правительства Курской области производственная площадка «Курскхимволокно»

Фото: пресс-служба правительства Курской области

Проект планируется реализовать поэтапно до 2028 года. Сначала компания возведет два склада площадью по 2,5 тыс. кв. м. Затем планируется строительство контейнерного терминала для перегрузки 40-футовых контейнеров. Завершающим этапом станет создание складского комплекса класса «А» площадью 10 га.

Предполагается, что помещения будут сдаваться в аренду, а управляющая компания предоставит полный спектр логистических услуг — хранение, упаковку, погрузочно-разгрузочные работы и иные сервисы. Реализация проекта, по расчетам инвестора, позволит создать 100 рабочих мест с уровнем заработной платы не ниже средней по региону (71 тыс. руб. по данным региональных властей). Общая сумма налоговых отчислений оценивается в 750 млн руб.

В компании отмечают, что логокомплекс призван устранить дефицит современных складских площадей и повысить транзитный потенциал Курской области. Объект будет оснащен автономными системами тепло- и водоснабжения, вентиляции и пожаротушения. Предусмотрено использование энергоэффективных технологий — солнечных панелей, систем рекуперации тепла (устройство для утилизации тепла вытяжного воздуха) и изоляционных материалов.

По данным Rusprofile, ООО «Курскхимволокно» основано в 2005 году. Уставный капитал — 545,9 млн руб. Основной вид деятельности — производство химических волокон. Гендиректор — Иван Яковлев. Учредителем компании с 2022 года является самарское ПАО «Куйбышевазот», которое контролируется Виктором Герасименко через ООО «Куйбышевазот-плюс». В 2022 году на заводе произвели более 30 тыс. т продукции на сумму свыше 7 млрд руб. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 780,2 млн руб. Общая сумма заключенных госконтрактов превышает 114,5 млн руб. Более актуальные финансовые показатели отсутствуют.

В сентябре 2024 года на площадке ООО «Курскхимволокно» в Курске запустили оборудование крутильно-тростильного комплекса: комплектующие были закуплены у «китайского производителя в рамках импортозамещения».

Анна Швечикова