«Северсталь» открыла в Орле производство металлоконструкций за 3,5 млрд

Группа компаний «Северсталь Стальные Решения» (ГК, входит в ПАО «Северсталь») завершила проект по расширению производства металлоконструкций на предприятии в Орле с объемом инвестиций 3,5 млрд руб. 691 млн руб. из них предоставил в рамках льготного займа Фонд развития промышленности РФ (ФРП). Модернизация позволит к 2028 году в три раза увеличить выпуск продукции до 48 тыс. т в год, сообщили в правительстве региона.

Проект подразумевал демонтаж трех неиспользуемых пролетов здания завода и строительство на их месте нового производства, включающего полный цикл изготовления металлоконструкций: от раскроя металлопроката до готовых изделий с финишным покрытием требуемой толщины. Для расширения производства были приобретены дробеметные установки, линии пиления-сверления, установки плазменной резки, линия автоматической сварки двутавровой балки, автоматической сварки коробчатой балки, а также сварочные посты. Общая площадь завода после ввода нового комплекса составила 50 тыс. кв. м (28 тыс. кв. м до реконструкции). Новое производство позволило создать 700 рабочих мест.

В ФРП, финансировавшем проект, сообщили «Ъ-Черноземье», что мощность нового производства составит 32 тыс. т в год сложных металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства. В новом корпусе установлено 79 единиц производственного и грузоподъемного оборудования. Планируется, что изготовленные изделия будут использоваться для строительства высотных зданий и сооружений с большими пролетами: стадионов, аэропортов, портов, спортивно-концертных комплексов.

«Уникальное оборудование поможет компании открыть для себя новые рынки и производить крупногабаритные тяжеловесные металлоконструкции, которые раньше было экономически невыгодно или технологически сложно производить локально»,— пояснил генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.

По данным Rusprofile, АО «Северсталь стальные решения» было зарегистрировано в Орловском районе Орловской области в 2007 году. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 100 млн руб. Единственный владелец ПАО «Северсталь», управляющая компания — АО «Северсталь менеджмент». В 2021 году выручка «Северсталь стальные решения» составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 16 млн руб. Более актуальные показатели не раскрываются. ПАО «Северсталь» — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания. Она, по собственным данным, начала свою деятельность в 1955 году. Производственные активы компании сконцентрированы в РФ. Доля рынка в РФ в ключевых сегментах — 20%. По данным Rusprofile, по итогам 2021 года выручка компании составила 770 млрд руб., чистая прибыль — 273 млрд. Более актуальные сведения не разглашаются.

Впервые о проекте стало известно в 2023 году, когда в рамках Петербургского международного экономического форума гендиректор «Северстали» Александр Шевелев и губернатор Орловской области Андрей Клычков подписали соглашение, согласно которому компания должна была реализовать проект до 2025 года. Тогда речь шла о 3 млрд руб. инвестиций. Спустя год стоимость проекта выросла до 3,5 млрд руб.

Ульяна Ларионова, Егор Якимов