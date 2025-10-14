В Липецке площадь жилищной застройки в рамках КРТ составит 550 тыс. кв.

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ» согласовал проведение торгов по пяти проектам комплексного развития территорий (КРТ) в Липецке, предусматривающим строительство свыше 500 тыс. кв. м жилья. Общая площадь участков, вовлеченных в реализацию, превышает 130 га. Об этом рассказали «Ъ-Черноземье» в «Дом.РФ».

В Липецке несколько проектов КРТ находятся на разных стадиях реализации: по одному на улицах Папина и Ковалева, два на Лебедянском шоссе, а также один участок. Их площадь превышает 550 тыс. кв. м. Среди тех проектов, о которых ранее не заявлялось, — участок на улице Ковалева, 109б. Земля площадью 1,6 га готовится к торгам, ее планируется отдать «под иное строительство», не относящееся к жилью. Это будет 15 тыс. кв. м застройки.

Второй лот, о котором ранее уже сообщалось, располагается также в облцентре на улице Папина. Участок площадью 1,18 га планируется разыграть на аукционе 28 ноября, начальная цена — 15,6 млн руб. Общая площадь жилищной застройки на участке составит 26,9 тыс. кв. м.

Основной объем жилищного строительства сосредоточен вдоль Лебедянского шоссе. На участке площадью 41,4 га, расположенном вдоль шоссе с номером дома 2, проведение торгов КРТ «готовится». Здесь планируется 174 тыс. кв. м жилья. Этот участок собираются реализовать по частям (всего девять земельных участков). Разыграть их могут в первом квартале 2026 года. Территория окружена частными домами и промышленно-складскими объектами. Вблизи находится остановка общественного транспорта и выезд на автодорогу P-119.

На другом участке вдоль той же магистрали, площадью 70,38 га, в 2023 году уже утвержден проект КРТ: право на реализацию получила структура группы компаний «Ремстройсервис». Общая площадь застройки здесь составит, по данным «Дом.Рф», 241,03 тыс. кв. м (хотя ранее заявлялась меньшая площадь — до 182 тыс. кв. м). По условиям договора, компания ежегодно выплачивает аренду федерального участка в размере 12,5 млн руб. «Ремстройсервис» оценил совокупные инвестиции в 13–14 млрд руб.

Еще один проект КРТ реализуется в Липецке на участке площадью 15,54 га, переданном инвестору через торги в 2023 году. Победителем конкурса «Дома.РФ» по развитию территории стала структура компании «Имена», цена аренды в ходе торгов выросла с начальных 14,3 млн до 256,9 млн руб. Участники рынка оценили строительство в 4,5–5,5 млрд руб. Общая площадь застройки здесь составит 115,1 тыс. кв. м.

АО «Дом.РФ» в целом получило согласование регионов на реализацию 111 проектов КРТ в 47 субъектах страны. Совокупная площадь участков, передаваемых инвесторам, составляет около 4,6 тыс. га. В рамках проектов планируется построить более 20,1 млн кв. м жилья. «Механизм КРТ позволяет ускорить выход на строительную площадку и снизить издержки девелоперов на начальном этапе реализации, — поясняют в институте. — Он дает возможность вовлекать неиспользуемые территории и формировать современные жилые пространства с развитой городской средой».

