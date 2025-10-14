«Курская фармация» получила иск от корпорации развития региона на 55 млн

В Арбитражный суд Курской области поступил иск к АО «Курская фармация» на сумму 55 млн руб. Истцом выступает АО «Корпорация развития Курской области» — структура, замешанная в уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление пока не принято к производству, подробности требований не раскрываются.

Накануне губернатор региона Александр Хинштейн подверг критике работу АО «Курская фармация» и деятельность врио министра здравоохранения Екатерины Письменной. На заседании регионального правительства он заявил о невыполнении поручения, данного еще в августе,— провести проверку эффективности работы фармацевтической компании.

АО «Курская фармация», учредителем которой выступает Курская область, владеет сетью аптек, через которые Министерство здравоохранения региона распространяет лекарства для льготных категорий граждан. По словам губернатора, ведомство не проявило достаточной заинтересованности в решении проблем, связанных с обеспечением населения препаратами.

Согласно Rusprofile, АО «Курская фармация» зарегистрировано в 2003 году в Курске. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором компании является Игорь Осипов. Учредителем выступает Курская область. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 348,1 млн руб., чистая прибыль — 24,8 млн руб. АО «Корпорация развития Курской области» зарегистрирована в Курске в 2012 году. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 123 млн руб. Учредители не указаны, до 2021 года им являлось министерство имущества Курской области. Выручка корпорации в 2024 году составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб. Врио гендиректора — Дмитрий Алтухов.

В начале октября внеочередное собрание акционеров АО «Корпорация развития Курской области» приняло решение о ликвидации организации до 1 сентября 2026 года. О намерениях это сделать глава региона Александр Хинштейн объявил еще в начале августа, подчеркнув, что «почистить ее карму практически невозможно». В сентябре в Ленинский райсуд Курска поступило уголовное дело бывшего гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина и его заместителей по обвинению в злоупотреблениях при строительстве линии обороны на границе с Украиной. По версии следствия, при строительстве фортификационных сооружений рядом с поселками Теткино и Попово-Лежачи были похищены 152 млн руб. В апреле 2025 года под следствие также попали бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов, которых обвиняют в хищении уже 1 млрд руб.

Анна Швечикова