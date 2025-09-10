Бывшему курскому губернатору и его заму продлили арест в СИЗО

Мещанский райсуд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову и его экс-заместителю Алексею Дедову, обвиняемым в присвоении бюджетных средств при строительстве линий обороны на границе с Украиной (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщил Telegram-канал судов столицы.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Бывшие чиновники находятся под стражей с конца апреля. Расследование уголовного дела против них ведет Следственный департамент МВД России. В рамках расследования допрошены 60 свидетелей.

Отдельно господину Смирнову вменяется получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Он полностью признал вину и сотрудничает со следствием. Ему предоставлена госзащита.

Ранее сегодня стало известно, что Генпрокуратура передала в суд уголовное дело против других обвиняемых в хищениях при строительстве линий обороны. В нем фигурируют бывший генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также руководитель ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков. По версии следствия, компания после заключения контракта лишь на 10% возвела сооружения в Глушковском районе, а в 2023 году и вовсе прекратила работы. При этом более 150 млн руб. были похищены.

