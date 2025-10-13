OpenAI начнет производить собственные чипы совместно с Broadcom

OpenAI заключила сделку с американским производителем чипов Broadcom — по ее условиям создатель популярного чат-бота ChatGPT будет производить собственные чипы на производственных мощностях этой компании. Развертывание инфраструктуры для этого начнется во втором полугодии 2026-го. Компании сообщают о планах произвести чипы общей мощностью 10 ГВт. Финансовые условия сделки не разглашаются.

За последнее время OpenAI заключила соглашения на сумму около $1 трлн, чтобы обеспечить свои модели искусственного интеллекта необходимыми вычислительными мощностями. В октябре OpenAI объявила о сделке с AMD на покупку сотен тысяч чипов общей мощностью 6 ГВт. Ранее она сообщила о схожих договоренностях с Nvidia на $100 млрд, Oracle на $300 млрд и CoreWeave на $11,9 млрд. В результате всего этого OpenAI получит доступ к более чем 20 ГВт вычислительной мощности.

Сделка с Broadcom отличается от прочих тем, что в этом случае OpenAI не просто закупает чипы у других компаний, а собирается производить разработанные ею самой чипы. «Создание собственных ускорителей дополнит широкую экосистему партнеров, которые создают мощности, необходимые для развития ИИ»,— заявил основатель компании Сэм Альтман. Broadcom специализируется на производстве чипов на заказ. В сентябре сообщалось, что компания получила заказ на чипы для ИИ на общую сумму $10 млрд, тогда многие предполагали, что это заказ от OpenAI.

Яна Рождественская