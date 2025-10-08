OpenAI вложила в приобретение вычислительных мощностей около $1 трлн

В этом году OpenAI заключила сделки на сумму около $1 трлн, чтобы обеспечить свои модели искусственного интеллекта необходимыми вычислительными мощностями. При этом, отмечают Financial Times и Bloomberg, запланированные затраты значительно превышают доходы компании и создатель ChatGPT в обозримом будущем будет работать только в убыток.

6 октября OpenAI объявила о мегасделке с AMD на покупку сотен тысяч чипов общей мощностью 6 ГВт. А пару недель назад о схожей сделке с Nvidia на $100 млрд. До этого OpenAI подписала соглашения с Oracle на $300 млрд и CoreWeave на $11,9 млрд.

В результате этих сделок OpenAI получит доступ к более чем 20 ГВт вычислительной мощности, что примерно эквивалентно мощности 20 ядерных реакторов, пишет FT. По оценкам руководителей OpenAI, каждый 1 ГВт вычислительной мощности ИИ обходится примерно в $50 млрд в текущих ценах, то есть общая стоимость приобретаемых мощностей составит около $1 трлн.

«OpenAI не в том положении, чтобы брать на себя такие обязательства,— заявил аналитик DA Davidson Гил Лурия, добавив, что только в этом году убытки компании могут составить около $10 млрд.— Часть философии Кремниевой долины "притворяйся, пока не добьешься успеха" заключается в том, чтобы заставить людей рисковать. Теперь многие крупные компании рискуют, вкладываясь в OpenAI»,— считает аналитик.

